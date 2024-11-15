Türkiye’de 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı netlik kazanmadı. Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından nihai sonuca varılacak. Ancak kulislerden farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. 22 bin TL gibi bir rakamın son olarak ortaya çıktığı asgari ücrette yeni kulis bilgisi daha yüksek oranları gündeme taşıdı. Peki, 2025’te asgari ücret kaç para olacak?

Deniz Zeyrek Asgari Ücrette Rakam Verdi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek yaptığı yeni açıklamada kulislerden gelen bilgileri paylaştı. Canlı yayında katıldığı bir programda açıklamalar yapan Zeyrek, 2025’te asgari ücretin belirttiği seviyelerde olacağını ifade etti. “Bunun konuşulduğunu biliyorum” diyerek asgari ücretteki son kulis bilgisini paylaşan Zeyrek’e göre asgari ücret 22 bin 500 TL olarak açıklanacak.

Rakam olarak 22 bin 500’ü yeterli bulmadığını da söyleyen Zeyrek “Daha doğrusu bunun konuşulduğunu biliyorum. 1 Ocak 2024 itibarıyla 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün 1 Ocak 2025’te tekrar 17 bin 2 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. 25 bin liraya çıkarsak zaten alım gücünden kaynaklı eşitlemiş oluruz. Bu bir artırım değil, aradaki alım gücünü farkını yeniden işçiye vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları hepimizden iyi biliyor.” diyerek durumu aktardı.

Zeyrek açıklamalarının devamında kısa vadede bir seçim olmadığı için beklentileri karşılayacak bir artışın yapılmayacağını ve bu nedenle beklenti içerisinde olunmaması gerektiğini söyledi.