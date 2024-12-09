Milyonlarca çalışanın gözü, 10 Aralık’ta başlayacak 2024 asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Görüşmeler öncesinde tarafların talepleri gündeme gelmeye devam ederken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yoksulluk Sınırı Kriter Olarak Belirlenmeli

DİSK’in yayımladığı raporda, asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartlarının esas alınması gerektiği ifade edildi. Konfederasyon, iki çalışanlı bir hane temel alınarak, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde olması gerektiğini savundu. Türk-İş’in Kasım 2023 araştırmasında yoksulluk sınırı 66 bin 976 TL olarak açıklanmıştı. Bu veriye göre, DİSK’in talep ettiği asgari ücret tutarı yaklaşık 33 bin 500 TL’ye işaret ediyor.

DİSK, 2024 yılı Kasım itibarıyla en düşük memur maaşının 39 bin TL, kamu işçilerinin ise net maaşının 33 bin TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak, asgari ücretin bu seviyelerle uyumlu şekilde artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca DİSK bazı muafiyetlerin ve hakların da tanınması gerektiğini duyurdu. Buna göre istenen talepler şöyle;

Raporda asgari ücret üzerindeki vergi yüküne ilişkin öneriler de yer aldı. DİSK, şu taleplerde bulundu:

Vergi Muafiyeti

Vergi Dilimi Düzenlemesi

Prim Desteği :

: Damga Vergisi Kaldırılsın

Yıl İçi Güncellemeye Çağrı

Yüksek enflasyon ortamında asgari ücretin yıl içinde tekrar güncellenmesi gerektiğini belirten DİSK, ücretlerin alım gücünü koruyacak bir yapının oluşturulmasını talep etti.