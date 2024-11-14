Dogecoin, 2013 yılında Shiba Inu cinsi bir köpeğin yer aldığı popüler “Doge” memesinden ilham alınarak geliştirilen bir kripto para birimi olarak tanıtıldı. Kripto dünyasında hızla popülerlik kazanan Dogecoin, ilk olarak 6 Aralık 2013’te Bitcointalk.org platformunda duyurulurken, kısa süre sonra 8 Aralık 2013’te Reddit’te bir subreddit oluşturuldu ve 15 Aralık’ta da ticarete açıldı.

Bu tarihten itibaren Dogecoin, güçlü topluluğu ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılan popülaritesi ile dikkat çekti. Son ABD seçimleri sonraında kripto para sektöründe yaşanan büyük sıçrama altcoinlerin de dikkat çekmesini sağladı. Son dönemlerde popüler hesaplamalarda ise çıkışında 100 dolar yatırım yapan bir kişinin 2024 yılındaki geliri tahmin edildi.

İlk Yatırımcılar İçin Yüksek Getiri Sağladı

Dogecoin’in başlangıcında, fiyatı iki hafta içinde 0,0002 dolardan 0,002 dolara çıktı. Bu da erken yatırımcılar için ciddi bir getiri sağladı. Dogecoin’in en büyük destekçilerinden biri, Tesla ve X CEO’su Elon Musk oldu. Musk, 2019 yılında Twitter üzerinden Dogecoin’in “en sevdiği kripto para” olduğunu ifade ederken, Dogecoin’i destekleyen birçok paylaşımda bulundu. Musk’ın etkisi, Dogecoin’in piyasa değeri ve fiyatında önemli artışlara yol açtı.

Mayıs 2021’de Dogecoin, 0,7376 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde ünlü NBA takımı sahibi ve milyarder Mark Cuban da Dogecoin’i desteklediğini açıkladı. İşte tüm bu gelişmeler ile Dogecoin’e 100 dolar yatıran bir kişinin 2024’te kaç paraya sahip olacağının hesaplaması.:

100 Dolar Dogecoin Ne Kadar Değer Kazandı?

Dogecoin’in ilk ticaret günündeki 0,0002993 dolarlık fiyatıyla 100 dolarlık bir yatırım yapıldığı düşünüldüğünde yaklaşık 334.112 DOGE alınıyor. Bugünkü değer üzerinden hesaplandığında ise 100.000 doları aşan bir değere ulaşılıyor. Dogecoin’in 2021’deki zirve seviyesinde ise aynı yatırımın değeri 246.000 dolara yakındı.