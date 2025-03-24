Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması sonrasında bu hafta itibariyle doların ve euronun seyrinin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Haftanın ilk iş gününde dolarda ve euroda artışlar görülürken, güncel döviz kurları da araştırılıyor.

24 Mart 2025 Döviz Kurları

İstanbul, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrasında yaşanan gelişmelere piyasaların nasıl tepki vereceği merak edilirken, 24 Mart itibariyle dolar ve euroda artış gözlemleniyor.

Sabah saatleri itibariyle Dolar 38 TL’nin üzerinde seyrederken, Euro kuru da 41.10 TL seviyesinde yer alıyor.

Borsa İstanbul’da da işlemler saat 10.00 itibariyle başlayacak.