Dolar ve Euro Haftayı Yükselişle Tamamladı

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, döviz piyasalarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. ABD ile Çin arasında süren diplomatik temaslar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası adımları, döviz kurlarının yönü üzerinde etkili oldu. Haftanın son işlem gününde dolar ve Euro, bankalararası piyasada yükseliş eğilimi gösterdi.

Güncel verilere göre dolar/TL kuru alışta 41,9295 TL, satışta ise 41,9489 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru ise alışta 48,7497 TL, satışta 48,8502 TL olarak kaydedildi. Böylece her iki para birimi de haftayı artışla tamamladı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda süren belirsizliklerin ve ABD-Çin arasındaki ticari görüşmelerin döviz fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Öte yandan TCMB’nin faiz politikasında atacağı olası adımların da önümüzdeki dönemde kur hareketleri üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Döviz kurlarındaki son güncellemelere göre yatırımcılar, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki enflasyon verileri ve merkez bankasının açıklamalarını da yakından takip ediyor.

25 Ekim 2025 itibarıyla döviz piyasasında tablo şöyle: