Dolar ve Euro’da Son Durum Ne? 19 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları

Türkiye’de döviz piyasaları haftanın son gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 19 Ekim 2025 Pazar sabahı itibarıyla hem dolar hem euro değer kazanırken, yatırımcılar ve dövizle işlem yapanlar güncel fiyatları yakından izliyor.

Güne yükselişle başlayan döviz kurlarında dolar 42 lira seviyesini aşarak dikkat çekti. Piyasalardan alınan son verilere göre ABD doları 41,78 TL alış, 42,01 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 48,72 TL’den alınıp 49,08 TL’den satılıyor. İngiliz sterlini de benzer şekilde yükselişini sürdürerek 56,40 TL alış, 56,68 TL satış seviyelerine ulaştı.

Uzmanlar, haftanın son gününde yaşanan hareketliliğin küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte iç ekonomik gelişmelerden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Dövizdeki artış, hem ithalat maliyetlerini hem de yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı.

19 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları