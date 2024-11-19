19 Kasım dolar fiyatları 34,60 TL’den başladı. Dolar/TL üzerindeki artış yüzde 1 seviyelerinde olsa da ABD’deki seçimler sonrasında dolar endeksinde hareketlilik başladı. Seçimler ve ABD’deki son ekonomik verilerin ardından dolarda yaşanan yükselişten en çok etkilenen ülkeler belli oldu.

Türkiye Listeye Girmedi!

Son dönemlerde doların yüksek seyrettiği Türkiye, son hareketlerden yüzde 1 seviyelerinde etkilendi. Bu nedenle de listeye girmedi. Ancak ABD’deki son hareketlilik sonrasında en fazla değer kaybeden ilk 10 para birimi listelendi. Dolar endeksinde 103’ten 107’ye kadar yaşanan artış Euro gibi para birimlerinde dahi ciddi etkilere neden oldu. 1 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırmalarda dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan 10 ülke belirlendi.

İşte En Fazla Değer Kaybeden Paralar

En çok değer kaybı yaşayan ülkeler şöyle;

1-Macar Forinti: %3,55

2-Tayland Bahtı: %3,11

3-Çek Korunası: %3,04

4-Güney Afrika Randı: %2,97

5-Polonya Zlotisi: %2,73

6-Rsu Rublesi: %2,55

7-Malezya Ringgiti: %2,32

8-Şili Pezosu: %1,90

9-Tayvan Doları: %1,88

10-Meksika Pesosu: %1,87