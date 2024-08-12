Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Türkiye’de yeni aktif edilen bir hizmet tanıtıldı. Önceden devlet siteleri ve aracı kurumlar üzerinden yapılabilen otoyol, köprü ve tünel ödemeleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlete taşınan bu hizmet sayesinde artık milyonlarca vatandaş daha hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Hangi Otoyol, Köprü Ve Tünel Ödemeleri E-Devletten Yapılacak?

Otoyol, köprü ve tünel ödemelerinin hangilerinin e-devlet üzerinden yapılacağı da açıklandı. Buna göre vatandaşlar aşağıdaki liste kapsamında borçlarını ödeme yapabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ücretli otoyol, köprü ve tüneller

Özel şirketler tarafından işletilen otoyol, köprü ve tüneller

Bu kapsamda hemen hemen tüm otoyol, köprü ve tünel ödeme işlemleri e-devletten yapılabilecek. Cezalar ya da cezaya düşmeyen borçlar kolay bir şekilde ödenebilecek. E-devlet üzerine taşınan hizmette e-devlete üyelik girişi yapılması ve ardından geçiş yapılan ilgili hizmetin arama bölümüne yazılması yeterli.