Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Türkiye’de yeni aktif edilen bir hizmet tanıtıldı. Önceden devlet siteleri ve aracı kurumlar üzerinden yapılabilen otoyol, köprü ve tünel ödemeleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlete taşınan bu hizmet sayesinde artık milyonlarca vatandaş daha hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek.
Hangi Otoyol, Köprü Ve Tünel Ödemeleri E-Devletten Yapılacak?
Otoyol, köprü ve tünel ödemelerinin hangilerinin e-devlet üzerinden yapılacağı da açıklandı. Buna göre vatandaşlar aşağıdaki liste kapsamında borçlarını ödeme yapabilecek.
- Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ücretli otoyol, köprü ve tüneller
- Özel şirketler tarafından işletilen otoyol, köprü ve tüneller
Bu kapsamda hemen hemen tüm otoyol, köprü ve tünel ödeme işlemleri e-devletten yapılabilecek. Cezalar ya da cezaya düşmeyen borçlar kolay bir şekilde ödenebilecek. E-devlet üzerine taşınan hizmette e-devlete üyelik girişi yapılması ve ardından geçiş yapılan ilgili hizmetin arama bölümüne yazılması yeterli.