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Edirne Ticaret Borsası Son Veriler

Edirne Ticaret Borsası tek işlem gören ürün olan buğday ile ilgili son verileri paylaştı. İşte buğdayın piyasadaki son durumu.

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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 9,519 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. 3 işlemde 18 ton buğday satışı gerçekleşti.

Buğdayın kilogramı en yüksek 9,519 liradan en düşük ise 9,088 liradan satıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne Ticaret Borsası

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