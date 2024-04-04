Edirne Ticaret Borsası Son Veriler

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 9,519 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. 3 işlemde 18 ton buğday satışı gerçekleşti.
Buğdayın kilogramı en yüksek 9,519 liradan en düşük ise 9,088 liradan satıldı.
İlgili Haberler
TÜSİAD: “Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız”
Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi
Bankacılık Sektörünün Mevduatı arttı
Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 350 Bin Liraya Geriledi
Merkez Bankası Rezervleri 127,9 Milyar Dolar Oldu
Ziraat Bankası 300 Milyon Dolarlık Uzun Vadeli Dış Finansman İşlemi Gerçekleştirdi