Edirne Ticaret Borsası Verileri Açıklandı

Edirne Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 9,770 liradan satıldı. Edirne Ticaret Borsası işlem gören ürünleri ve fiyatları şöyle açıkladı:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,899
|9,770
|Ayçiçeği
|Kg
|16,396
|17,261
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