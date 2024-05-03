HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi »

Edirne Ticaret Borsası Verileri Açıklandı

Edirne Ticaret Borsası ayçiçeği ve buğdayın işlem fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Edirne Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 9,770 liradan satıldı. Edirne Ticaret Borsası işlem gören ürünleri ve fiyatları şöyle açıkladı:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 8,899 9,770
Ayçiçeği Kg 16,396 17,261

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Edirne Ticaret Borsası

İlgili Haberler

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 450 Bin Liraya Geriledi

İlk Çeyrekteki Hafif Ticari Araç ve Kamyon İhracatında Ana Pazar Birleşik Krallık Oldu

Akbank’tan Nisan Ayı Kampanyaları

Türkiye’nin İhracat Artışında Başı Irak Çekti

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Edirne Ticaret Borsası Son Veriler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ABD’deki Filistin Protestolarına Destek Verdi

Sağanak ve Dolu Kırklareli’nde Etkili Oldu

Sahte Pasaport İle Kaçakçılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Doktor Taklidi Yapan Hurdacı Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği Yapılacak

Dedesinden Kalan Peribacası Küçük Ama Mutlu Bir Yuva