Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine evde bakım parası adı altında yapılan ödemelerde her ay ödemeler hesaplara aktarılıyor. İllere göre belirli bir sırayla yapılan ödemeler her ay merak ediliyor ve evde bakım parası yattı mı sorusu ile gündeme geliyor. Yapılan resmi açıklamalarda Ekim 2024 evde bakım parası için bilgilendirme yapıldı. Peki, ekim evde bakım parası yattı mı? Son durum ne?

Evde Bakım Parası Ekim 2024 Ödemesi Yattı mı?

Hasta, engelli, yaşlı, bakım muhtaç kişiler ve ailelerine yapılan bu ödemelerde her ay düzenli destek sağlanıyor. Durumları kontrol edilen ve vakıflar tarafından tespit edilen kişiler için ödemeler aksatılmıyor. Aynı zamanda yeni başvurular değerlendirilerek ihtiyaç sahibi yeni aileler de ödeme listesine ekleniyor. Doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler her ayın 15’i itibariyle yapılıyor. Bu nedenle de Ekim 2025 itibariyle ödemelerdeki son durum merak edilmeye başlandı.

Evde bakım parası için ödemelere bugün başlandı. Henüz hangi illerdeki ödemelerin yapıldığı bilinmiyor. Ancak hak sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama bölümü üzerinden yapacakları sorgulama ile kesin bilgiye ulaşabilir.