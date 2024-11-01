Türkiye’de 2024’ün son 6 ayındaki enflasyon oranları açıklanmaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için tarih merak ediliyor. Türkiye’de büyük merak uyandıran ve Ocak maaşlarını doğrudan etkileyecek Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

İşte Ekim Ayı Enflasyonu Tarihi

Ekim ayı enflasyonu 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle açıklanacak. TÜİK tarafından duyurulan raporda, yılın onuncu enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verileri öncesinde Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda 12 aylık dönemde enflasyonun düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki ay raporunda, bir önceki aya göre yüzde 2,97 oranında artmıştı. 2023’ün aynı dönemine göre ise yüzde 49,38 oranında artış yaşandı. 12 aylık ortalamalarda ise yüzde 63,47 oranına ulaşıldı. Aylık bazda artışın sürdüğü endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artmıştı. Eylülde de yüzde 2,97 oranında artan endeks için Ekim ayında da yükselişin devam etmesi bekleniyor.