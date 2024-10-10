Tüm Türkiye’de artan maliyetler sonrasında ekmek fiyatları için zam iddiaları gündeme gelmeye başladı. Ekmeğe zam gelecek mi, ekmek fiyatları ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini korurken konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki, ekmek kaç TL olacak? Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe Zam Gelecek mi?

Ekmek zammıyla ilgili ilk açıklama Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan geldi. Ekmeğe zam gelecek mi sorusunun yanıtını veren TESK Genel Başkanvekili Balcı, ekmek üretiminde fırıncılar için başta un olmak üzere maliyetlerin yükseldiğini ve bu nedenle fiyatların sürdürülemez durumda olduğunu söyledi. Balcı konuyla ilgili “Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var.” dedi.

Ekmeğin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ekmek fiyatlarına yönelik zam oranı üzerinden konuşan Balcı, yüzde 25’in üzerine çıkmayacak şekilde düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Şu an için sürecin zamsız devam edeceğini açıklayan başkan, maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde zammın kaçınılmaz olacağını söyledi.