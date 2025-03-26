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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri sağlanırken, 1000 TL'lik farkın hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Emeklilere sağlanan bayram ikramiyelerinin 3000 TL’den 4000 TL seviyesine yükseldiği önceki haftalarda yapılan açıklama ile birlikte belli olurken, TBMM Genel Kurulu’nda emekli bayram ikramiyesini 4000 TL’ye çıkaran önerge teklifinin ilk dört maddesinin kabul edilmesinin ardından 1000 TL’lik zam farklarının ne zaman verileceği araştırılıyor. 

Emekli Bayram İkramiyesi Zammı Ne Zaman Verilecek?

3000 TL’den 4000 TL’ye yükselen bayram ikramiyelerine dair düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından teklifin Cumhurbaşkanı onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından nisan ayının ilk günlerinde 1000 TL’lik fark ödemesinin emeklilere iletileceği düşünülüyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da bayram sonrasında ikramiye ödemelerinin takvimine ilişkin bilgi vereceği tahmin ediliyor.

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