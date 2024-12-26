Geçtiğimiz Salı günü ani bir şekilde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni ücret, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da gündemin üst sıralarına taşındı.

Emekli Zammında Özgür Erdursun’dan Kritik Değerlendirme

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdursun’un aktardığına göre emeklim aşlarında senaryolar şöyle;

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltilebilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17 oranında artış alabilir.

Memur ve memur emeklileri %12 oranında enflasyon farkı alabilir.

Kesin zam oranları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek.

Cumhurbaşkanı Refah Payı Ekleyecek mi?

Erdursun, seyyanen zammın gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ancak enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi gündemde. Bu kapsamda refah payı olarak 3 puan eklenebileceği ve Cumhurbaşkanı tarafından ekstra 5 puanlık bir artışın açıklanabileceği ifade edildi. Bu düzenlemelerin ardından, emeklilere yapılacak toplam artışın %25 seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Erdursun, bu artışın SGK prim gelirleriyle dengeleneceğini de vurguladı.

İşte Ocak 2025 Tahmini Emekli Maaşları

Şu andaki maaşlar ve Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak tahmini emekli maaşları şöyle;