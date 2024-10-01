Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündemdeki konularla ilgili bu sabah basın açıklaması yaptı. Emekli maaşlarından kesinti olup olmayacağı, 2024 ve 2025 yılları arasındaki emekli maaş farkı için açıklama yapan Bakan Işıkhan, bu konularla ilgili son noktayı koydu.

Emekli Maaşlarına Düzenleme Yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında 2024 ile 2025 yılları arasında emekliye ayrılacak kişilerin yüzde 30’a varan maaş farkı için düzenleme yapılacağını aktardı. Bu konuda çalışmalara başlandığını aktaran Bakan Işıkhan, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” dedi. Çalışmalarla ilgili henüz somut bir düzenlemenin bulunmadığını aktaran Bakan Işıkhan, bu konudaki açıklamasıyla önümüzdeki dönemleri işaret etti.

Emekli Maaşları Kesintisi ve Çalışma Saatlerinde Son Durum

Açıklamasının devamında çalışma saatlerine yönelik gündemdeki durumu değerlendiren Bakan Işıkhan, şu an için devletin gündeminde böyle bir durumun olmadığını ve çalışmanın bulunmadığını söyledi. Işıkhan gündemdeki emekli maaş kesintilerine de değinerek kesinti düzenlemesinin asılsız olduğunu belirtti.