Emekliye ayrılacak kişiler, emeklilik için hangi yılın daha yüksek maaş sağlayacağını merak ediyor. Bu yılın seçiminde kafalar karışırken hükümet bu durumun önüne geçilebilmesi adına yeni düzenlemeye gidilecek. Yapılacak değişiklik sonrasına emekliye hemen ayrılmayan kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Düşük ve yüksek maaş durumu da ortadan kaldırılacak.

2024-2025 Sorunu Çözülecek

Emekli aylıklarının hesaplanmasında ortaya çıkan uyumsuzluk, 2024 yılında emekliye ayrılacakların yüzde 30 daha fazla maaş almasını sağlayacaktı. Bunun için milyonlarca kişi emekliye ayrılmak istiyor. 2025’e kalınması halinde yüzde 30 maaş kaybını yaşamak istemeyenler bu yönde hareket etti. bu nedenle de hükümet böyle bir hak kaybı olmaması adına yeni bir formül üzerinde çalışma başlattı.

2030 yılına kadar düzenleme olmaması halinde yıllara göre maaşlar arasında farklar oluşacak. Güncelleme katsayılarındaki düzensizlik nedeniyle ortaya çıkan bu tablo, enflasyondan kaynaklanıyor. Emeklilere bağlanacak maaşlar için maaş bağlama esasları üzerinden kapsamlı bir değişikliğe gidilecek. Bu sayede emeklilik hangi yıl alınırsa alınsın, emekli aylığı daha yüksek olacak yılın güncelleme katsayısına göre hesaplanacak. Enflasyonun tek haneye düşene kadar bu şekilde uygulama yapılacak ve enflasyon kaynaklı emekli maaşlarındaki problemler de çözülecek.