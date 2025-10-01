Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar Ödemeleri Artırdı

Emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyanlar için promosyon tutarları yükseldi. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabet, ödemelerin 30 bin liraya kadar çıkmasına neden oldu.

Emeklilerin promosyondan yararlanabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve üç yıl süreyle bu bankadan almaya devam edeceklerine dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Promosyon miktarı ise emekli maaşı tutarına göre değişiyor.

Yapı Kredi; SGK emekli maaşını 31 Ekim’e kadar taşıyanlara 15 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor.

Ayrıca fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımı ile ek ödemelerden yararlanılarak toplamda 30 bin liraya ulaşılabiliyor.

Akbank ise maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin liralık temel promosyonun yanı sıra ek ödüllerle birlikte 30 bin liraya kadar ödeme yapıyor.

İş Bankası; maaşını yeni taşıyan veya halihazırda bankadan alan emeklilere 15 bin liraya kadar promosyon sağlıyor.

ING; maaşını taşıyanlara 15 bin liralık koşulsuz promosyon verirken ek kampanyalarla birlikte toplamda 28 bin liraya kadar nakit avantajı sunuyor.

DenizBank ise 12 bin liralık temel promosyonun yanında ürün kullanımı ve kredi kartı harcamalarına bağlı ek ödemelerle 27 bin liraya kadar imkan sağlıyor.