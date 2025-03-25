Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman verilecek?

30 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri dün itibariyle milyonlarca emeklinin hesabına yatırılmaya başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre emeklilerin hesabına 3000 TL tutarındaki ikramiye ödemeleri aktarılırken, 1000 TL’lik artış neticesinde 4000 TL seviyesine yükselen ikramiyelerin 3000 TL olarak verilmesi sonrasında 1000 TL’lik zam farkının ne zaman sağlanacağı araştırılıyor.

Emekli İkramiyesi Zammı Ne Zaman Verilecek?

Emekli ikramiyelerine 1000 TL zam yapılmış ve 4000 TL’ye yükselmişti. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri başlarken, 3000 TL ödeme yapılması nedeniyle 1000 TL’lik zam farkı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1000 TL’lik zam farkı ödemesinin tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Ramazan Bayramı sonrasında 1000 TL’lik fark ödemelerinin emeklilerin hesaplarına yatırılacağı düşünülüyor. İlerleyen günlerde ödeme takvimine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kamuoyunu bilgilendirebilir.