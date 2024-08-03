Türkiye’de emekli maaşları için yapılan son düzenlemelerde rakam 12.500 TL’ye çıkmıştı. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması beklentilerin altında kaldı. Buna karşın emekli yılı ilan edilen 2024’te emekliler için çeşitli kampanyalar, özel indirimler ve ücretsiz hizmetler ile destek veriliyor. Bunlardan birisi de emeklilere faizsiz kredi kampanyası. Hükümet tarafından başlatılan yeni kampanya ile startı verilen emeklilere faizsiz kredi tamamen faizsiz olduğu gibi 400.000 TL limit ile güncellendi.

Emeklilere Faizsiz Kredi Neden Veriliyor?

Emeklilere faizsiz kredi konut sahibi olmayan emeklilerin konut sahibi olması için veriliyor. Elinde birikmiş parası bulunan ve 400.000 TL’ye kadar eksiği bulunanlar kapsam dahilinde. Emekliler SGK üzerinden tanımlanacak emeklilere faizsiz kredi imkanından yararlanarak faizsiz bir şekilde borç alır gibi eksiğini tamamlayabiliyor. Emeklilerin artan kiralardan etkilenmemesi için alabileceği evlerde geçerli olacak emekliye faizsiz kredi seçeneğinden siz de yararlanabilir, kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Emeklilere Faizsiz Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası veya Halk Bankası üzerinden emeklilere faizsiz kredi başvurusu yapılabilecek. 2 bankanın belirlendiği başvurularda SGK’dan emekli olan, kredi sicil durumu kötü olmayan emeklilerin başvuruları değerlendirilecek. Emekli kişinin üzerinden yapılacak başvurularda, hayat sigortası ya da hayat sigortasız bir şekilde işlem yapılacak. Sigortasız emekli kredi alındığı takdirde kişinin yaşamını yitirmesi halinde yakınları bu borçları ödemekle yükümlü.