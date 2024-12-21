2025 yılına günler kala emekliler, maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 16 milyon emekliyi ilgilendiren artış, 3 Ocak 2025 Cuma günü TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarıyla netleşecek.

İşte Emeklilerin Ocak Zammı

Mevcut hesaplamalara göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 16,25 ila 16,50 arasında bir zam yapılacak. Memur emeklilerinde ise bu oran yüzde 12 olarak öngörülüyor. Memur emeklilerinin toplu sözleşme ile maaşlarına düzenleme yapıldığı için sadece enflasyon farkı oranında zam yapılabilecek. Ancak emekliler için gündemdeki kritik konulardan birisi taban aylık düzenlemesi.

Taban Aylık Düzenlemesi Gelebilir

En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Hedef, kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını artırmak. Ancak mevcut durumda, kök maaşlardaki artışa rağmen emeklilerin hesaplarına yatan toplam miktarda değişiklik olmayacağı ifade ediliyor. Taban aylık düzenlemesinin kısa sürede çözüme kavuşturulması beklenmiyor. Bu nedenle de yeni artış sonrasında yeniden en düşük emekli maaşı arttırılacak. 6 aylık enflasyon farkı dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için Meclis’in onayı gerekiyor.

En Düşük Emekli Maaşı Nasıl Arttırılıyor?

En düşük emekli maaşının arttırılması için takip edilmesi gereken adımlar şöyle;