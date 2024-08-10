Türkiye’de emekli maaşlarında yapılan zam oranları yeterli bulunmamıştı. Özellikle düşük kök maaşlar nedeniyle istenilen düzeyde zam alamayan emekliler için hükümetten seyyanen zam kararı gelmişti. emekliye seyyanen zam son dakika duyurusu ile zam yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile emekliye seyyanen zam duyurusu yapıldı. Bu zam kapsamında ise en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Maaşlardaki bu zam emekliler için maksimum 2500 TL ile sınırlı olarak artış sağladı. Peki, emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri sona erdi mi? Son durum ne?

Emekliye Seyyanen Zam Son Dakika Bilgileri

Emekliler, yapılan artış sonrasında yeni bir zam için gözlerini hükümete çevirmiş durumda. Şu anda milyonlarca emekli asgari ücretin altında bir maaş alıyor. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenirken, 17.002 TL olan asgari ücretin alanda milyonlarca emekli bulunuyor. Bu durum hayat pahalılığı, yeterli ve dengeli beslenmeme ve çeşitli ekonomik sorunların yaşanmasına yol açıyor. Bu nedenle de emekliler emekliye seyyanen zam son dakika gelişmelerini araştırmaya ve yeni müjdeli haberi duymaya çalışıyor.

Emekliye Seyyanen Zam Olacak mı?

emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri sona erdi. Zira en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte zam süreci noktalandı. Bundan sonraki süreçte emekli maaşları için zam Ocak 2025 itibariyle yaşanacak. emekliye seyyanen zam son dakika gelişmesi de Ocak 2025 sonrasında gündeme gelebilir. Ancak bu tarihe kadar herhangi bir artış ya da seyyanen zam gibi bir çalışma yapılmayacak.