Emekliye Temmuz 2025’te Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Temmuz 2025 itibarıyla milyonlarca emekli, maaşlarına ek destek sağlayan banka promosyonlarıyla nefes alıyor. Yükselen enflasyon ve artan geçim giderleri karşısında bankaların sunduğu nakit promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağına dönüşmüş durumda. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla bu dönemde rekor seviyede promosyon teklifleri sunuyor.

Yapı Kredi, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt eden emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Söz konusu tutar, maaş aralığına göre belirlenen ana promosyon ödemesine ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımına bağlı ek ödülleri de kapsıyor.

Türkiye Finans, Temmuz ayı kampanyasında maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’den başlayıp 26.000 TL’ye kadar yükselen nakit promosyon sunuyor. Ek olarak Bonus özellikli ürünlerle toplam ödeme miktarı artabiliyor.

ING, emeklilere koşulsuz olarak 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlarken, fatura talimatı ya da kredi kartı harcamalarına bağlı ek ödemelerle toplam promosyon 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

QNB Finansbank, maaşını üç yıl süreyle bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere, ek koşullarla birlikte toplamda 20.400 TL’ye kadar ödeme gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA, Temmuz kampanyasında maaşını taşıyan emeklilere 21.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca Bonus Kart veya Paracard kullanımıyla ek kazanç imkanı sunuyor.

İş Bankası, ilk maaşını bu bankadan alacak veya maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. İş Bankası kampanyasında genellikle ek koşul talep edilmiyor.

TEB, emekli maaşını TEB’e aktaranlara 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek ödeme ile birlikte toplamda 21.000 TL’ye kadar nakit destek sağlıyor.

Denizbank, yeni emekli müşterilerine 12.000 TL’ye kadar ana promosyon ve bankacılık ürünlerine bağlı ek ödemelerle birlikte 20.000 TL’ye kadar toplam promosyon sunuyor.

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 7.500 TL’den başlayıp 18.000 TL’ye kadar artan promosyon fırsatı sağlıyor.

Akbank, SGK maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyonun yanı sıra, otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine 2.500 TL ek ödeme sunarak toplamda 17.500 TL’ye ulaşan nakit destek sağlıyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise maaşını üç yıl boyunca bu bankalardan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor.

Başvuru Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Promosyon ödemeleri, genelde üç yıl boyunca ilgili bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında tek seferde yapılır. Maaş aralığı ve ek ürün kullanımı, toplam promosyon tutarını belirleyen temel unsurlar arasında yer alır. Emeklilerin başvuru yapmadan önce kampanya bitiş tarihlerini, sözleşme koşullarını ve mevcut promosyon taahhütlerini dikkatle incelemeleri önemlidir. Halen geçerli bir promosyon taahhüdü bulunuyorsa, maaş değişikliğinde cayma bedeli oluşabileceği unutulmamalıdır.

Temmuz 2025 döneminde emekli maaş promosyonları, bankalar arasında artan rekabetin de etkisiyle yükselmiş durumda. Emekliler, maaş aralığı ve kişisel bankacılık tercihlerini dikkate alarak en avantajlı teklifi seçebilir.