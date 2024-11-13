2008 yılı itibariyle gündemde yer almaya başlayan ve 2009 sonrasında yükseliş yaşayan Bitcoin, günümüzün en yaygın yatırım araçları arasında yer alıyor. Altın ve gümüşün yanı sıra dijital ve yenilikçi bir yatırım aracı olarak dikkat çeken Bitcoin’e pek çok ülke de yatırım yaptı. ABD seçimi sonrasında en yüksek seviyelere ulaşmayı başaran Bitcoin, yatırım yapan ülkelerin de gündeme gelmesini sağladı

İşte En Çok Bitcoin’e Sahip Ülkeler

Treasuries.bitbo tarafından yayınlanan son verilerde daha fazla ülkenin Bitcoin’e yatırım yaptığı ortaya çıktı. Buna göre ABD, Çin, Ukrayna gibi pek çok ülke Bitcoin’e yatırımlarını sürdürüyor. Bitcoin yatırımı ile El Salvador gündeme gelmiş olsa da en çok Bitcoin’e sahip ülkeler sırasında El Salvador gerilerde kaldı. Liste başında ise ABD yer aldı. 17 milyar dolarlık Bitcoin’e sahip olan ABD’yi Çin ve Birleşik Krallık takip ediyor. İşte elinde en çok Bitcoin olan ülkeler;