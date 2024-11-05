Emekli ve memur zamlarının ne kadar olacağı merak edilirken TÜİK ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte yeni zamlar ve maaşlar büyük oranda belli oldu. Memur zammı için önemli olan enflasyon farkı, Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme kapsamında fark alacağı da böylece belli oldu. Peki, mevcut verilere göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis ve asker maaşları için minimum zam oranı ne kadar?
İşte Minimum Memur Ve Memur Emeklisi Zammı
TÜİK verileri sonrasında memur emeklisinin alacağı zam oranı en az yüzde 8 oldu. Toplu sözleşme nedeniyle düşük zam alacak memur emeklilerine karşın işçi emeklileri yüzde 12 zam alacak.2024’ün son 6 ayındaki enflasyon farkı memurlar için yüzde 10’u aştı ve böylece fark yüzde 1,87 olarak belirlendi. Önümüzdeki aylarda artışın devam etmesiyle birlikte zam oranı da yükselecek. Memurlar Ocak 2025’te yüzde 7,99 oranında maaş zammı alacak. 4 aylık oranlara göre memur maaşları şöyle;
|Memur (Üniversite Mezunu)
|9/1
|40,817
|44,078
|Uzman Öğretmen
|1/4
|52,568
|56,768
|Öğretmen
|1/4
|47,433
|51,222
|Başkomiser
|3/1
|58,338
|62,999
|Polis Memuru
|8/1
|52,816
|57,036
|Uzman Doktor
|1/4
|97,836
|105,653
|Hemşire (Üniversite Mezunu)
|5/1
|47,909
|51,736
|Mühendis
|1/4
|60,663
|65,509
|Teknisyen (Lise Mezunu)
|11/1
|42,313
|45,693
|Profesör
|1/4
|86,378
|93,279
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|57,243
|61,816
|Vaiz
|1/4
|49,582
|53,543
|Avukat
|1/4
|57,028
|61,584
Mevcut veriler sonrasında en düşük memur maaşı 42 bin 307 lira olacak