Emekli ve memur zamlarının ne kadar olacağı merak edilirken TÜİK ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte yeni zamlar ve maaşlar büyük oranda belli oldu. Memur zammı için önemli olan enflasyon farkı, Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme kapsamında fark alacağı da böylece belli oldu. Peki, mevcut verilere göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis ve asker maaşları için minimum zam oranı ne kadar?

İşte Minimum Memur Ve Memur Emeklisi Zammı

TÜİK verileri sonrasında memur emeklisinin alacağı zam oranı en az yüzde 8 oldu. Toplu sözleşme nedeniyle düşük zam alacak memur emeklilerine karşın işçi emeklileri yüzde 12 zam alacak.2024’ün son 6 ayındaki enflasyon farkı memurlar için yüzde 10’u aştı ve böylece fark yüzde 1,87 olarak belirlendi. Önümüzdeki aylarda artışın devam etmesiyle birlikte zam oranı da yükselecek. Memurlar Ocak 2025’te yüzde 7,99 oranında maaş zammı alacak. 4 aylık oranlara göre memur maaşları şöyle;

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 40,817 44,078 Uzman Öğretmen 1/4 52,568 56,768 Öğretmen 1/4 47,433 51,222 Başkomiser 3/1 58,338 62,999 Polis Memuru 8/1 52,816 57,036 Uzman Doktor 1/4 97,836 105,653 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 47,909 51,736 Mühendis 1/4 60,663 65,509 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 42,313 45,693 Profesör 1/4 86,378 93,279 Araştırma Görevlisi 7/1 57,243 61,816 Vaiz 1/4 49,582 53,543 Avukat 1/4 57,028 61,584

Mevcut veriler sonrasında en düşük memur maaşı 42 bin 307 lira olacak