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    Salı, Mayıs 6
    Ekonomi

    En Zengin 100 Türk Listesine 7 Genç Damga Vurdu

    En Zengin 100 Türk Listesi
    En Zengin 100 Türk Listesi

    Forbes Türkiye En Zengin 100 Türk Listesi’ni açıkladı. Listede 45 yaşın altındaki 7 isim ise dikkat çekti.

    Forbes Türkiye 4 yıldan beri En Zengin 100 Türk listesini yayınlamıyordu. Bu nedenle bu yıl yayınlanması beklenmeyen liste için sürpriz bir gelişme yaşandı. 4 yılın ardından Forbes Türkiye ‘En Zengin 100 Türk’ listesini duyurdu. Listede Türkiye’deki en zengin 100 ismin servetine göre sıralaması yapılırken listede 45 yaş altında 7 isim yer aldı. 101 kişi ise 45 yaş ve üzeri.

    Toplam Servet 128,5 Milyar Dolar

    Listede servetleri aynı olan isimlerin de olması nedeniyle 108 kişiye yer verildi. Bu kişilerin toplam servet değeri ise 128,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye’nin zengin ailelerinin yeni kuşakları ve kendi girişimleriyle bu listeye girmeyi başaran pek çok isim yer aldı. Türkiye’nin ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin ilk sırasında ise Murat Ülker yer aldı. Murat Ülker’in serveti 5,5 milyar dolar olarak açıklandı. İlk 5’te yer alan isimler ve servetleri ise şöyle;

    Murat Ülker – 5,5 milyar dolar

    Uğur Şahin – 4,8 milyar dolar

    Cemil Kazancı  – 4,3 milyar dolar

    Eren Özmen – 4 milyar dolar

    Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

    İşte En Zengin 100 Türk Listesindeki 7 Genç İsim

    Listenin duyurulması sonrasında sosyal medyada özellikle 45 yaş altındaki 7 isim en çok konuşulan isimler oldu. 7 ismin 3’ü Koç ailesinden. Listenin üst sıralarında yer alan 45 yaş altında zirvedeki isimler ise Bayraktar ailesi oldu. 45 yaş altındaki 7 isim sırası, ismi ve servetleri ise şöyle;

    Sıra İsim Yaş Unvan / Aile Servet
    8 İpek Kıraç 40 Koç Holding Ailesi üyesi 2,7 milyar dolar
    21 Selçuk Bayraktar 45 Baykar Teknoloji YK Üyesi 1,8 milyar dolar
    51 Ahmet Özokur 44 Yıldız Holding Ailesi üyesi 850 milyon dolar
    72 Aylin Elif Koç 24 Koç Holding Ailesi üyesi 650 milyon dolar
    72 Esra Çiğdem Koç 28 Koç Holding Ailesi üyesi 650 milyon dolar
    89 Erden Timur 42 Nef YK Başkanı 550 milyon dolar
    100 Kazım Köseoğlu 42 Esas Holding Ailesi üyesi 500 milyon dolar

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