En Zengin 100 Türk Listesine 7 Genç Damga Vurdu

Forbes Türkiye En Zengin 100 Türk Listesi’ni açıkladı. Listede 45 yaşın altındaki 7 isim ise dikkat çekti.

Forbes Türkiye 4 yıldan beri En Zengin 100 Türk listesini yayınlamıyordu. Bu nedenle bu yıl yayınlanması beklenmeyen liste için sürpriz bir gelişme yaşandı. 4 yılın ardından Forbes Türkiye ‘En Zengin 100 Türk’ listesini duyurdu. Listede Türkiye’deki en zengin 100 ismin servetine göre sıralaması yapılırken listede 45 yaş altında 7 isim yer aldı. 101 kişi ise 45 yaş ve üzeri.

Toplam Servet 128,5 Milyar Dolar

Listede servetleri aynı olan isimlerin de olması nedeniyle 108 kişiye yer verildi. Bu kişilerin toplam servet değeri ise 128,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye’nin zengin ailelerinin yeni kuşakları ve kendi girişimleriyle bu listeye girmeyi başaran pek çok isim yer aldı. Türkiye’nin ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin ilk sırasında ise Murat Ülker yer aldı. Murat Ülker’in serveti 5,5 milyar dolar olarak açıklandı. İlk 5’te yer alan isimler ve servetleri ise şöyle;

Murat Ülker – 5,5 milyar dolar

Uğur Şahin – 4,8 milyar dolar

Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar

Eren Özmen – 4 milyar dolar

Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

İşte En Zengin 100 Türk Listesindeki 7 Genç İsim

Listenin duyurulması sonrasında sosyal medyada özellikle 45 yaş altındaki 7 isim en çok konuşulan isimler oldu. 7 ismin 3’ü Koç ailesinden. Listenin üst sıralarında yer alan 45 yaş altında zirvedeki isimler ise Bayraktar ailesi oldu. 45 yaş altındaki 7 isim sırası, ismi ve servetleri ise şöyle;