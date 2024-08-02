Türkiye’de artan enflasyonla birlikte kira artışlarında yüksek oranlara ulaşılmıştı. Türkiye genelinde getirilen yüzde 25 sınır nedeniyle kira artışlarında mevcut kiranın en fazla yüzde 25 oranında artışına izin verilmişti. 2 yıl boyunca süren sınırlama 1 Temmuz 2024 itibariyle kaldırıldı. Bu nednele kira yenilemeleri gelen kiracılar ile ev sahipleri yeni oran üzerinden artış yapılabilecek. Yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından 12 aylık TÜFE oranına göre artış yapabilecek ev sahiplerinin ne kadar zam yapabileceği merak ediliyor. Bu konuda akıllara gelen soru ise ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir oldu. Peki, ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir? İşte detaylar.

Ev Sahibi En Fazla Ne Kadar Zam Yapabilir?

1 Temmuz 2024 itibariyle ev sahibi en fazla yüzde 65,07 oranında zam yapabilir. Son açıklanan yıllık TÜFE oranı yüzde 65,07 olduğundan dolayı mevcut kiralara yapılacak maksimum zam oranı bu orandır. Bu oranın altında artış yapma hakkına sahip olan ev sahipleri, bu oranın üzerine hiçbir şekilde çıkamaz. Kiracıların bu orana kadarki artışları yasal olarak kabul etmesi gerekmektedir. Her ay açıklanan TÜFE oranlarında o ayda geçerli olan 12 aylık TÜFE oranı esas alınmalıdır.

Yüzde 65,07 Artışla Kira Ne Kadar Olur?

10.000 TL kira veren ve kira yenilemesi gelen kiracı için yüzde 65 oranındaki zam sonrasında yeni kira oranı 16.500 TL olacaktır. Bu da kiraya 6500 TL’lik zam yapılmasını sağlayacaktır. Tavan zam oranı yasal sınırları belirlediği gibi ev sahibi ile kiracı arasında yapılacak anlaşmalar ile kira artışları daha düşük oranlarda yapılabilir.