Evde Bakım Yardımı Temmuz Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bakıma muhtaç durumda olan vatandaşlara ve ailelerine ekonomik olarak katkı sunmak amacıyla toplam 5,3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

2006’dan bu yana sürdürülen Evde Bakım Yardımı uygulamasının, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesine yönelik önemli bir sosyal hizmet modeli olduğuna değinen Göktaş, engellilerin ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu programın kritik rol üstlendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi boyunca hak sahiplerine aylık 10 bin 125 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Temmuz ayı itibarıyla 536 bin kişinin bu destekten yararlandığını ifade etti. Yıl başından bu yana yapılan toplam Evde Bakım Yardımı ödemesi ise 37,4 milyar liraya ulaştı.

Temmuz ayındaki memur maaş katsayısına bağlı artışa da değinen Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın tutarının 11 bin 702 liraya yükseldiğini ve yeni ödeme miktarlarının Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.