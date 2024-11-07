Emlak vergi için yapılan düzenleme sonarsında emlak vergisinde emekli muafiyeti dönemi başlamıştı. Milyonlarca emeklinin bilmediği bu duruma karşı uzmanlardan yeni bir hatırlatma geldi. Evi olan ve emekliliği bulunan vatandaşların emlak vergisinden muaf olduğu açıklandı. Üstelik kapsam sadece emekliler ile sınırlı değil.

Emlak Vergisi Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

Emlak vergisi muafiyeti emeklilerin yanı sıra kapsadığı kişiler şöyle;

Ev hanımları

İşsizler

Engelliler

Gaziler

Şehit yakınları

Dul ve yetim aylığı alanlar

Emekli olsun olmasın, listedeki durumlarda bulunan kişiler de emlak vergisi ödemekten muaf tutulmuş durumda. Türkiye’de 2 milyon 300 bin emekliden alınacak emlak vergisi hükümet tarafından gözden çıkarılmış durumda.

Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödemeleri Başlıyor

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinin başlamasıyla birlikte gündeme gelen emlak vergisi ödemelerinde sadece bir evi olan ve kapsam içerisinde bulunan kişiler muafiyetten yararlanabilecek. Konut yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan ev sahiplerinin muafiyetten yararlanması adına form doldurması ve ilgili birimlere teslim etmesi gerekiyor.