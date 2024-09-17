Evlenecek gençler için hükümet tarafından başlatılan evlilik kredisi desteği devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan desteklerde bazı iller kapsam dahiline alınmıştı. Şimdi ise bu illere bir yenisi daha eklendi.

Osmaniye Evlilik Kredisi Kapsamına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 150 bin TL evlilik kredisi kapsamına Osmaniye’nin de eklendiği belirtildi. Bundan sonraki süreçte Osmaniye’de evlenecek gençler de evlilik kredisi için başvuru yapabilecek. 2 yıl ertelemeli, 48 ay taksitli 150 bin TL olarak verilen evlilik kredisinde, yeni gelişme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu.

Bakan Göktaş’tan Evlilik Kredisi Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 2 ilin daha eklendiği listeye Osmaniye’nin de eklendiğini söyleyen Bakan Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi; “Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.” Evlenecek çiftlerin her ikisinde de aranan şartlar şöyle;