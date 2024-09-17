Evlenecek gençler için hükümet tarafından başlatılan evlilik kredisi desteği devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan desteklerde bazı iller kapsam dahiline alınmıştı. Şimdi ise bu illere bir yenisi daha eklendi.
Osmaniye Evlilik Kredisi Kapsamına Alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 150 bin TL evlilik kredisi kapsamına Osmaniye’nin de eklendiği belirtildi. Bundan sonraki süreçte Osmaniye’de evlenecek gençler de evlilik kredisi için başvuru yapabilecek. 2 yıl ertelemeli, 48 ay taksitli 150 bin TL olarak verilen evlilik kredisinde, yeni gelişme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu.
Bakan Göktaş’tan Evlilik Kredisi Açıklaması
Geçtiğimiz günlerde 2 ilin daha eklendiği listeye Osmaniye’nin de eklendiğini söyleyen Bakan Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi; “Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.” Evlenecek çiftlerin her ikisinde de aranan şartlar şöyle;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
- 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.