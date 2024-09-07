Türkiye’de sıfır araç satışları için Genel Güvenlik Yönetmeliği ile çeşitli zorunluluklar getirildi. Çoğu sıfır araçta yer verilmeyen ve opsiyonel olarak satılan özelliklerin devreye alınması, fiyatlarda da değişikliğe gidilmesine yol açtı. 31 Ağustos itibariyle şirketler araçlar için yeni zamlar yaptı. Eylül 2024 itibariyle yeni bir dönemin başladığı otomobil piyasasında en ucuz ve uygun olan model öne çıktı.

Türkiye’de En Ucuz Sıfır Otomobil Belli Oldu

Şu anda güncel kampanyalar ile birlikte en ucuz araç Fiat Egea oldu. Temel versiyonunu 969.900 TL’den satan Fiat, böylece Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobil unvanı olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise Opel’in Corsa modeli yer aldı. En ucuz sıfır otomobillerdeki fiyat aralığı 969.900 TL ile 1.209.000 TL oldu. İşte en ucuz sıfır otomobiller;