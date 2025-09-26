Cuma, Eylül 26, 2025

Eylül Ayı Enflasyon Verilerinin Açıklanacağı Tarih Belli Oldu

Türkiye’nin Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim’de açıklanacak; piyasa tahminleri TÜFE artışının yüzde 2,04 olacağını öngörüyor.
Özge Tekeli
15 dakika önce
0 0
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin 3 Ekim 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Veriler saat 10:00’da yayımlanacak ve halkın en çok merak ettiği ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda TÜFE’de gözlenen artışlar, yılın ikinci çeyreğinde yükseliş trendini korumuştu. Ağustos ayında TÜFE yüzde 2,04 oranında artarken, Temmuz’da yüzde 2,06, Haziran’da yüzde 1,37 ve Mayıs ayında yüzde 1,53 artış kaydedilmişti. Bu rakamlar, tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren aylık enflasyon oranlarının düzenli olarak izlendiğini ortaya koyuyor.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Eylül ayı için TÜFE artış tahmini yüzde 2,04 olarak belirlendi. Geçen ayki tahmin ise yüzde 1,97 seviyesindeydi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 29,69’dan yüzde 29,86’ya yükseldi.

