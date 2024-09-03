Türkiye’de konut kiraları için yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonrasında 12 aylık TÜFE verisine göre kira artışı yapılmasının önü açıldı. Kira artışlarında en yüksek oran TÜFE ile sınırlı tutulurken Ağustos 2024 enflasyon verisi duyuruldu. Açıklanan yeni rakamlar doğrultusunda kira yenilemeleri gelen kiracılar için zamlı kira tablosu ortaya çıktı.

Eylülde Kiralar Ne Kadar Artacak?

Eylülden eylüle kira sözleşmesi yapan ve zam uygulayan ev sahibi ve kiracılar, yeni zamlı kirayı yüzde 64.91 oranı üzerinden hesaplayacak. On iki aylık TÜFE’nin yüzde 64.91 olarak kayıtlara geçmesi ile birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kira artışlarında bu üst limit olarak belirlendi. Ev sahibi ve kiracılar arasında yapılacak anlaşmalarda daha düşük oranlarda zam yapılabilir.

Eylül Ayı Kira Zammı Hesaplama

Eylül ayında kira yenilemesi gelen kiracılar için eylül ayı kira zammı hesaplaması şöyle;