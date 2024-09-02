Türkiye’de bankaların verdiği promosyonlar çok daha önemli hale geldi. Başlangıçta düşük rakamlar ödense de son dönemlerde artan promosyonlar, emekli maaşı alanlar için çok daha cazip hale geldi. Temmuz sonrasında emekli maaşlarında yapılan düzenlemeler, promosyon oranlarını arttırdı. Eylül 2024 itibariyle bankalar yeni aya özel kampanyalarını duyurdu. Böylece promosyon yarışışında artan rakamlar ile rekabet kızıştı. Peki Eylül ayı banka promosyon kampanyaları neler? En yüksek promosyon veren banka hangisi?

İşte En Fazla Emekli Promosyon Ödemesi Yapan Banka

Yüksek nakit ödemelerin yanı sıra emeklilere özel kart ve bankacılık kampanyaları yapan bankalar, daha yüksek promosyon alınmasının önünü açıyor. Son güncellemeler sonrasında en yüksek promosyon miktarı 24 bin TL değerine ulaştı. Önceki aylarda en yüksek teklif 18 bin TL olurken Eylül ayı itibariyle bu rakamda 6 bin TL’lik artış yapıldı. En yüksek promosyon veren banka ise Eylül 2024 itibariyle Vakıfbank oldu.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Bankaların güncel promosyon teklifleri şöyle;