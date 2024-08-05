Türkiye’de girişimcilere destek vermek için KOSGEB’in yeni programı başladı. KOSGEB girişimci kredisi kapsamında hak kazanan kişilere 1.5 milyon TL kredi verilecek. Faizsiz bir şekilde verilecek bu kredi sayesinde sadece ana para ödenmesiyle bu destek ödenebilecek.

2024 Yılı 2. Çağrı Başvuruları Başladı

KOSGEB tarafından yapılan duyuruda. Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteğinin 2024 yılı 2. Çağrı başvurularının başladığı ifade edildi. 1.5 milyon TL’lik üst limitli kredi tanımlamalarında iş türü, ihtiyaç duyulan desteğe göre ödemeler yapılacak. Üstelik önceki uygulamalardan farklı olarak genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakınlarına yapılacak yardımlarda 150 bin TL ek ödeme yapılacak.

Faizsiz 1.5 Milyon TL Kredi Başvurularında Son Tarih 30 Ağustos

Başlatılan program kapsamında 30 Ağustos’a kadar başvurular yapılabilecek. Başvuru süreci sona erdikten sonra başvurular değerlendirilecek. Uygun olan kişilere ise KOSGEB desteği sağlanacak. Başvuru şartları ise şöyle;