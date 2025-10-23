Fatih Erbakan: “Asgari ücret 45 bin TL olmalı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin 45 bin TL’ye yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Erbakan, işverenin yükünü artırmadan bu artışın yapılabileceğini savundu.

Bir televizyon programına katılan Erbakan, “Faize ve israfa giden kaynakların bir kısmı bu artışı karşılamaya yeter. Devlet isterse asgari ücreti 45 bin TL’ye çıkarabilir.” dedi.

Erbakan, enflasyon ve büyüme verilerine dikkat çekerek; “Bağımsız kuruluşlara göre enflasyon yüzde 60, TÜİK’e göre yüzde 30 civarında. Ortalaması alınsa bile yüzde 50 zam gerekiyor. Bu da asgari ücreti 33 bin TL seviyesine taşır. Türkiye’nin büyümesinden pay da eklenmeli, böylece rakam 45 bine ulaşır.” ifadelerini kullandı.

“İki asgari ücret bir yoksulluk sınırına denk olmalı. Bir haneye iki maaş giriyorsa geçimini sağlamalı. Bu yüzden 45 bin TL makul bir rakam.”diyen Erbakan, yoksulluk sınırına da vurgu yaptı.

Komisyondan çıkması beklenen artış oranına da değinen Erbakan, “Yaklaşık yüzde 25 zam yapılacak gibi görünüyor. Bu da 26-27 bin TL’ye denk geliyor. Oysa açlık sınırı 28 bin TL’ye dayandı.” dedi.