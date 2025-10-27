Çarşamba, Ekim 29, 2025

FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Küresel piyasaların yakından izlediği FED faiz kararı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü açıklanacak. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), Ekim ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasaların yönü açısından büyük önem taşıyan karar, küresel finans çevrelerinde yakından takip ediliyor.

FED’in Ekim ayı toplantısı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası FED faiz kararı aynı gün Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Faiz Beklentisi ve Piyasalardaki Görünüm

2025 yılı boyunca küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler FED’in para politikası adımlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Banka, yılın önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00–4,25 aralığına çekmişti.

Ekim toplantısına ilişkin beklentilerde, piyasa aktörlerinin büyük bölümü FED’in faiz indirimi eğilimini sürdürmesini bekliyor. Özellikle ABD-Çin ticari ilişkilerinde yaşanan gerilimler ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri, faiz indirimi olasılığını güçlendiriyor.

Altın, emtia ve kripto para piyasaları, FED’in olası faiz adımlarına duyarlı seyrini sürdürüyor. Faiz indirimi beklentilerinin artması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekliyor.

Küresel piyasalar, FED’in politika adımlarına odaklanırken, alınacak kararın yılın son çeyreğine yönelik yatırım stratejilerinde belirleyici olması bekleniyor.

