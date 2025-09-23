Fed’in Faiz İndirimi Sonrası S&P 500 Tahminleri Yükseldi

ABD’de ekonomik veriler ve Fed’in faiz kararları, hisse senedi piyasalarında pozitif bir görünüm oluşturdu. Goldman Sachs, S&P 500 endeksi için 6 ve 12 aylık getiri tahminlerini güncelledi. Analistler, endeksin önümüzdeki altı ayda yaklaşık %5, bir yıl içinde ise %8 değer kazanabileceğini öngörerek S&P 500’ün sırasıyla 7.000 ve 7.200 seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Federal Rezerv, işgücü piyasasındaki zayıflamaya rağmen Aralık ayından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü. Banka, Ekim ve Aralık ayındaki toplantılarda da ek faiz indirimi sinyali verdi. Goldman Sachs analistleri, bu toplantılarda çeyrek puanlık indirimlerin uygulanmasını bekliyor.

ABD’de yılın başında yürürlüğe giren ek tarifeler, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırmış ve hisse senedi satışlarını tetiklemişti. Ancak tarifelerin geri çekilmesi ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların endişelerini hafifletti ve S&P 500’ün tarihi seviyelere yükselmesini sağladı.