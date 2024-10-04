Fiat güncel fiyat listesi için Ekim ayı güncellemesi yapıldı. Ekim ayında önceki aya göre daha düşük fiyatlar uygulayan marka, taşıt kredilerinde beklenen gevşemeye ek olarak piyasada hareketlilik yaşanabileceğinin işaretlerini verdi. Türkiye’de en çok tercih edilen otomotiv markalarından birisi olan Fiat, özellikle Egea hamlesiyle piyasada büyük ilgi gördü. Şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araç unvanına sahip olan Egea pazarlamasını sürdüren şirket, bu ay itibariyle fiyatları kırdı.

Fiat sıfır araba fiyatları – Ekim 2024

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Egea Sedan 989.900 TL 989.900 TL (Kredi ile 859.900 TL) Egea Cross 1.072.900 TL 1.072.900 TL (Kredi ile 939.900 TL) Egea Cross Wagon 1.448.900 TL 1.331.900 TL (Kredi ile 1.214.900 TL) 500e 1.375.900 TL 1.475.900 TL Panda 855.900 TL 855.900 TL 500 1.022.900 TL 1.022.900 TL 500X 1.517.900 TL 1.517.900 TL Topolino 439.900 TL 469.900 TL

Egea Fiyatları Kaç Para?

Egea için farklı fiyatlar ve donanım seçeneklerine sahip olan şirket, 2024 ekim itibariyle Egea Sedan fiyatlarını şöyle duyurdu;