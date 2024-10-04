Fiat güncel fiyat listesi için Ekim ayı güncellemesi yapıldı. Ekim ayında önceki aya göre daha düşük fiyatlar uygulayan marka, taşıt kredilerinde beklenen gevşemeye ek olarak piyasada hareketlilik yaşanabileceğinin işaretlerini verdi. Türkiye’de en çok tercih edilen otomotiv markalarından birisi olan Fiat, özellikle Egea hamlesiyle piyasada büyük ilgi gördü. Şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araç unvanına sahip olan Egea pazarlamasını sürdüren şirket, bu ay itibariyle fiyatları kırdı.
Fiat sıfır araba fiyatları – Ekim 2024
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|989.900 TL
|989.900 TL (Kredi ile 859.900 TL)
|Egea Cross
|1.072.900 TL
|1.072.900 TL (Kredi ile 939.900 TL)
|Egea Cross Wagon
|1.448.900 TL
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.214.900 TL)
|500e
|1.375.900 TL
|1.475.900 TL
|Panda
|855.900 TL
|855.900 TL
|500
|1.022.900 TL
|1.022.900 TL
|500X
|1.517.900 TL
|1.517.900 TL
|Topolino
|439.900 TL
|469.900 TL
Egea Fiyatları Kaç Para?
Egea için farklı fiyatlar ve donanım seçeneklerine sahip olan şirket, 2024 ekim itibariyle Egea Sedan fiyatlarını şöyle duyurdu;
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy, Manuel
|859.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|899.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP, Dizel
|Easy, Manuel
|984.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.262.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy, Otomatik
|1.325.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.365.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Easy, Otomatik
|1.360.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban, Manuel
|934.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|974.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban, Manuel
|1.277.899 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.317.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban, Otomatik
|1.380.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.420.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.405.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge, Manuel
|989.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.029.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge, Otomatik
|1.435.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Manuel
|1.475.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Lounge, Otomatik
|1.515.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.530.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited, Manuel
|1.044.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.084.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited, Otomatik
|1.490.900 TL
|1.5 T4 130 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.612.900 TL