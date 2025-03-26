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Fındık fiyatları 26 Mart 2025: Serbest piyasada fındık kaç TL?

Bayram öncesinde il il fındık fiyatlarının ne kadar olduğu, güncel fiyat listesinin detayları merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Fındık fiyatları 26 Mart 2025: Serbest piyasada fındık kaç TL?

Mart ayının ilk günlerinde olduğu gibi nisan ayı öncesinde de fındık fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, bayram öncesinde en çok merak edilen konular arasında fındık fiyatları ilk sırada yer alıyor. 

Fındık Fiyatları Ne Kadar?

26 Mart Çarşamba günü itibariyle fındık fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin araştırmalar sürerken, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon ve Düzce arasında fındığın fiyatının 122 TL ile 132 TL arasında değişkenlik gösterdiği görülürken, serbest piyasada da fındık fiyatları 133 TL seviyesine kadar çıkıyor. 

İllere göre güncel fındık fiyatları da şu şekilde:

Giresun: 132 TL/kg
Samsun: 127 TL/kg
Trabzon: 122 TL/kg
Düzce: 127 TL/kg
Ordu (Fatsa): 125 TL/kg
Ordu (Altınordu): 128 TL/kg
Ordu (Ünye): 125 TL/kg

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