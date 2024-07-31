Her yıl hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde fındık hareketliliği de başlıyor. Hasat dönemine günler kala fındık ile ilgili rekolte verileri, günlük fındık yevmiyesi ve fındık fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2024 itibariyle de sektörel olarak pek çok soru işareti gündeme taşınmaya başlanmış durumda. Peki, fındık yevmiyesi 2024 itibariyle ne kadar olacak? Fındık fiyatları 2024’te üreticinin yüzünü güldürecek mi?

Fındık Alımı Taban Fiyatı 2024 Ne Kadar?

Fındık alımı taban fiyatları henüz duyurulmadı. Fındıkta hasat 4 Ağustos itibariyle başlayacak. Bu nedenle bu hafta içinde fındık alım taban fiyatının duyurulması bekleniyor. Fındık alım fiyatları açıklanmamış olmasına karşın binlerce kişinin çalışacağı fındık hasat işlemlerinde fındık yevmiyesi belirlenmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmeler neticesinde yüksek kalite için 84 TL, levant kalite için 82,50 TL olarak fiyat belirlenmişti. Bu yıl üreticilerin beklentileri 150 TL’nin üzerine çıkılması yönünde. Ancak sektörel tahminler 110 TL ile 130 TL arasında bir fiyatın açıklanacağını belirtiyor.

Fındık Yevmiyesi 2024 Ne Kadar?

Fındık Yevmiyesi 2024 itibariyle 666,75 TL olarak belirlendi. 30 gün boyunca yevmiye ile çalışacak bir kişinin tatil yapmadan elde edeceği kazanç 20.002 TL oldu.

Fındıkta Rekolte Beklenti 650 Bin Ton

Fındık ile ilgili bölgesel olarak yapılan araştırmalar sonucunda rekolte beklentisinin 650 bin ton olduğu belirtildi. Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun gibi bölgelerin dünya genelinde ün kazandığı fındık üretiminde bu yıl beklentilerin üzerine bir rekolte tahmini olsa da fiyatların düşük kalacak olması üreticileri tedirgin ediyor.