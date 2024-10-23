1 Eylül itibariyle başlayan yeni sezonda bol palamut tezgahlarda indirim yaşanmasını sağlamıştı. Ancak son dönemlerde etkili olan hava şartları balık fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Samsun’daki balıkçılar tarafından yapılan açıklamalarda fırtına nedeniyle ava kimsenin çıkamadığı ve bu nedenle de balık fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Fırtına Balıkçılığı Önlüyor

Türkiye’deki tüm denizlerde etkili olan fırtınanın bugün gün sonuna doğru ve yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle de balık fiyatları için 2-3 günlük daha zam beklentisi mevcut. Balıkçılar ellerinde kalan balıkları satmaya devam ederken vatandaşlar da balık tüketmek için yüksek balık fiyatlarını karşılamak durumunda kalıyor.

Palamut Sezonu Bitiyor

Palamut sezonu için son günlere girildiğini de söyleyen balıkçılar bu hafta sonu itibariyle palamut sezonunun sona ereceğini ifade etti. Palamut sonrasında ise balıkçılar hamsi avına başlayacak. Bu da fiyatlarda yeniden bir değişim yaşanmasına yol açacak. Tutulan ve satılmayan palamutlar ise yıl boyunca satılmak için dondurucularda tutulacak.

İşte Güncel Balık Fiyatları

Fırtına sonrasında tezgahlardaki balık fiyatları şöyle;