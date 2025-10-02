Gram Altın 52 Haftanın Zirvesinde: Fiyat 5.208 Liraya Çıktı

Altın piyasasında yükseliş hız kesmedi. Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemde jeopolitik riskler ve ABD’de hükümetin kapanma ihtimali finansal piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcıların güvenli liman talebi altına yöneldi. Bu gelişmelerin ardından gram altın 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 12.50 itibarıyla 5.208 liraya yükseldi.

Bir yıl önce 2.803 liradan işlem gören gram altın, böylece son 52 haftanın zirvesine yerleşti. Aynı saatlerde çeyrek altın 8.660 lira, yarım altın ise 17.321 lira olarak kaydedildi.

Uzmanlar, dünya genelinde ons altın fiyatlarındaki hareketin Türkiye piyasalarına doğrudan yansıdığına dikkat çekti. İsrail-Gazze hattındaki gelişmeler ve ABD’nin bölgeye yönelik politikaları, altın fiyatlarında oynaklığı artıran faktörler arasında yer alıyor.