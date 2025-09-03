Gram Altın Bir Rekor Daha Kırdı

Türkiye’de açıklanan son enflasyon verilerinin ardından altın piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Gram altın yeni güne yükselişle başlayarak 4.710 liradan işlem görmeye başladı. Bu seviye, gram altında şimdiye kadarki en yüksek fiyat olarak kayda geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon raporuna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu. Verilerin kamuoyuna duyurulmasının ardından değerli metallerde alım iştahı artarken, gram altındaki hızlı yükseliş piyasaların odağına yerleşti.

Ekonomistler, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki belirsizliklerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ABD ekonomisine yönelik artan mali riskler ve ticaret politikalarındaki soru işaretleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor.