Gram Altın Durdurulamıyor: Yeni Rekor 4.911 TL

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve Fed kararına odaklanan yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle gram altın 4.911 liraya çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın, Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla 4.911 lira seviyesine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

Son dönemde küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları her geçen gün yeni rekorlar kırıyor.

Uzmanlara göre jeopolitik riskler yatırımcıların riskten kaçışını hızlandırırken, altına olan talebi artırıyor. Analistler, ons altının 4 bin dolar seviyesini aşabileceğini, gram altında ise 5 bin liranın üzerinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Güncel Altın Fiyatları (16 Eylül 2025 – 12.15)

  • Gram altın: 4.911 TL

  • Çeyrek altın: 8.115 TL

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed’in atacağı adımların altın fiyatları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

