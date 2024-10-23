Altın fiyatları için son dönemlerde en parlak dönemler yaşanıyor. Gram altın ve çeyrek altındaki fiyatlar üst seviyelere çıkarken rekor üzerine rekor kırılıyor. Çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. Uzman ekonomistlerin yaptığı açıklamalarda 3 bin dolara kadar bir yükselişin yaşanabileceği belirtildi.

Ons Altın Fiyatları Yükseliyor

Ons altın fiyatları 2 bin 742 dolar seviyelerinde. Türkiye’de ise altın kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. Gram altın 3 bin TL bandını aşarken çeyrek altın ise 5 bin 158 TL oldu.

İşte 23 Ekim 2024 Altın Fiyatları

Yaşanan gelişmeler sonrasında yükselişe geçen altın fiyatlarında 23 Ekim itibariyle son durum şöyle;