Gurbetçilere Çifte Müjde: Emeklilikte Çalışma Hakkı ve Askerlik Muafiyeti Geliyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren iki önemli düzenleme için hazırlıklar başladı. Edinilen bilgilere göre hem yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanların Türkiye’de çalışırken emekli aylığı alabilmelerine olanak tanıyacak hem de askerlik hizmetine ilişkin yeni bir yasal değişiklik yıl sonuna kadar Meclis gündemine taşınacak.

AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurulan düzenleme kapsamında, yurt dışından borçlanarak emekli olan gurbetçilere Türkiye’de çalışma hakkı tanınacak. Mevcut uygulamada, bu vatandaşların tam emekli aylığı alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Yapılacak değişiklikle birlikte bu kısıtlamanın kaldırılması ve yaklaşık bir milyondan fazla kişinin yeni haktan yararlanması bekleniyor.

Düzenlemenin, Türkiye’de emekli olup çalışan vatandaşlarla yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlar arasındaki farkı ortadan kaldırması hedefleniyor.

Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde askerlik görevini tamamlayan çifte vatandaşlara yönelik de yeni bir adım atılacak. AK Parti’nin gündeminde yer alan düzenlemeyle, yabancı ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de de geçerli sayılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, “Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Askerlik yapanların hizmetlerinin Türkiye’de tanınmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.