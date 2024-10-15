Apple, iPhone 16 serisi için resmi olarak tanıttı. Kısa sür içerisinde yüksek talep gören modeller satışa çıkmasının hemen ardından karaborsada satılmaya başlandı. Önceki yıllarda Gürcistan’a giden vatandaşlar iPhone modellerini buradan satın almayı tercih ederken iPhone 16 tanıtımı sonrasında Gürcistan iPhone 16 fiyatları da merak edilmeye başlandı.

Gürcistan iPhone 16 Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max’ten oluşan iPhone 16 ailesi, Türkiye’de yüksek vergilendirme nedeniyle çok pahalıya satılıyor. Bu durumdan kaçınmak isteyenler için yurt dışından iPhone 16 almak mümkün olsa da yapılan ek düzenlemeler, yeni vergiler ile fiyatların aynı seviyede olmasına neden oluyor. Peki, Gürcistan’da iPhone 16 fiyatları ne kadar? Gürcistan’da iPhone almak daha avantajlı mı? İşte Gürcistan iPhone 16 fiyatları…

Gürcistan iPhone 16 Fiyatları

iPhone 16 128 GB: 3.149 Lari (39.740 TL)

iPhone 16 256 GB: 3.599 Lari (45.419 TL)

iPhone 16 Plus 128 GB: 3.559 Lari (44.914 TL)

iPhone 16 Plus 256 GB: 3.899 Lari (49.205 TL)

iPhone 16 Pro 128 GB: 4.049 Lari (51.098 TL)

iPhone 16 Pro 256 GB: 4.419 Lari (55.767 TL)

iPhone 16 Pro Max 256 GB: 4.799 Lari (60.563 TL)

iPhone 16 Pro Max 1 TB: 6.349 Lari (80.124 TL)

Gürcistan’a giderek iPhone 16 modellerini alan bir kişinin IMEI kayıt ücreti olarak 31 bin 692 TL ödemesi gerekiyor. Bu nedenle fiyatlara IMEI kayıt ücretinin de eklenmesi gerekiyor.