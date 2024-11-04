Türkiye’de her zaman tercih edilen altın yatırımında son dönemlerdeki trendlerden birisi de Hamit Altın oldu. Her ne kadar yeni bir altın çeşidi olmasa da tasarruf etmek isteyenlerin farklı altın türlerini seçmesiyle birlikte Hamit Altın da tercih edilenler arasında yer aldı. Ziynet eşyası olarak da kullanılması nedeniyle gündeme gelen Hamit Altını nedir? Hamit Altın kaç para? İşte merak edilenler.

Hamit Altın Nedir?

Hamit Altın, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit için basılan Osmanlı parası. Üzerinde II. Aldülhamid’in tuğrasını taşıdığı için Hamit olarak adlandırılan Hamit Altın 22 ayar ve 7.2 gram ağırlığındadır. Ancak her yerde bulunmayan bu altın ender olması sebebiyle de ilgi çekmektedir. Defne yaprağı ve meşaleler ile süslenmiş olan Hamit Altın, Osmanlı İstanbul Darphanesi’nde üretilmiştir.

Hamit Altın Kaç Para?

Serbest piyasada 20 bin 525’den alınan Hamit Altın’ın satış fiyatı ise 21.040,79 liradır. 1876 yılı itibariyle basımı yapılan Hamit altının piyasada 2 farklı türü vardır. Yaygın çeşidi kulplu olurken kulpsuz çeşitleri de vardır.

Hamit Altın, çeyrek altının 20 katı, yarım altının ise 10 katına eş değerdir. Gremse altının ise 2 katı olan altın çeşidi çok değerli altınlar arasındadır. 22 ayara sahip olan bu altının özellikle orijinal basımları oldukça daha değerlidir.