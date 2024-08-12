Yurt dışı çıkış harç pulu ücreti 2024 yılında 150 TL’den 500 TL’ye yükseldi. 3000 TL gibi rakamların konuşulduğu zam döneminde en son karar 500 TL olmuştu. Bu karar sonucunda ise özellikle düşük ücret ile alınan harç pulları için fark ödemesinin ortaya çıkabileceği belirtilmişti. Yapılan son açıklamada harç pulu fark ödemesi için son tarihin belli olduğu açıklandı. Bu tarihe kadar fark ödemesi yapılan pullar geçerliliğini koruyacak.

150 TL’ye Alınan İçin Harç Pulu Fark Ödemesi Yapılacak

Açıklamalara göre 150 TL olarak alınan harç pulları için fark ödemesi yapılması zorunlu. 12 Ağustos ile 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 350 TL’lik ek ödeme ile pulun geçerli olması sağlanacak. 13 Eylül 2024’e kadar yapılmayan ödemelerde ise pul geçersiz sayılacak. 500 TL’ye çıkarılmasının ardından yeni basım pulları devreye alan hükümet, fark ödemesi ile kişilerin yeni basım pullara sahip olmasını sağlıyor. Gümrük Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi;

Harç pulu değişimleri 12.08.2024-13.09.2024 tarihleri arasında Kargo bölgesinde bulunan Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesinde yapılacaktır.